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Reuters: Три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии 

CentralAsia (CA) -  Три истребителя потерпели крушение на территории штата Джамму и Кашмир после объявления Индией операции «Синдур». Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники в местных органах власти.

Как сообщило агентство, пилот одного из самолетов был ранен, он был госпитализирован. Каким вооруженным силам принадлежал истребитель, а также его модель, не уточняется. 

Британская газета The Guardian сообщила о похожем случае — истребитель рухнул на территории школы в южной деревни Ууян в Кашмире. Инцидент произошел вскоре после начала атаки Индии на Пакистан. Идет ли речь об инциденте, о котором писал Reuters — неизвестно.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

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