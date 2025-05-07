Индо-пакистанский конфликт: Что пишут мировые СМИ?

CentralAsia (CA) - Би-Би-Си: «Огромная авантюра»

Это резкая эскалация в противостоянии двух стран, обладающих ядерным оружием.

То, что Индия может начать военные действия, было ожидаемо, но интенсивность ракетных ударов по территории Пакистана удивила многих.

Индия утверждает, что некоторые из мест, которые она бомбит, связаны с боевиками, и удары по объектам пакистанской армии не наносились.

Пакистан пообещал нанести ответный удар, и от его характера и целей будет зависеть ответная реакция Дели.

Обе страны считают, что им удастся удержать эскалацию в рамках, но напряженность высока, а ход любого военного конфликта трудно предсказуем.

В прошлом США и другие страны вмешивались, чтобы сдержать эскалацию.

Сейчас, когда администрация Дональда Трампа отвлеклась на другие глобальные вопросы, неясно, как быстро Вашингтон предпримет меры по сдерживанию.

Политические лидеры обеих стран захотят продемонстрировать, что они действовали решительно, и заявить о своей победе.

Они пошли на огромную авантюру.

Анбарасан Этираджан, редактор по Южной Азии, Всемирная служба Би-би-си

The Guardian: Стороны находятся на более высокой ступени эскалации, чем в кризисе в 2019 году

Южноазиатский аналитик Майкл Кугельман заявил агентству Associated Press: «Это одни из самых интенсивных индийских ударов по Пакистану за последние годы, и ответ Пакистана, безусловно, также будет мощным».

«Это две сильные армии, которые, даже обладая ядерным оружием в качестве сдерживающего фактора, не боятся использовать значительные силы обычных вооружений друг против друга. Риски эскалации реальны. И они могут возрасти, причём очень быстро».

Кугельман отмечает, что удары Индии, как и ответные действия Пакистана, уже «находятся на более высокой ступени эскалации, чем в кризисе [2019 года]».

«New York Times»: Индия перешла два значительных порога в своих военных действиях

Но масштаб и характер ударов со стороны Индии, вероятно, спровоцируют «значительный ответ» со стороны Пакистана, заявил Асфандьяр Мир, старший научный сотрудник программы по Южной Азии в Stimson Center в Вашингтоне.

После нападений на индийские силы безопасности в управляемом Индией Кашмире в 2016 и 2019 годах Индия нанесла более ограниченные удары по территории, контролируемой Пакистаном. Однако на этот раз Индия «перешла два значительных порога в своих военных действиях», нанеся удары по большому числу объектов в Пакистане и атаковав пакистанское сердце — Пенджаб, отметил господин Мир.

Financial Times: Цена любого просчета может быть катастрофической

На фоне внутреннего недовольства и экономических бед пакистанские военные столкнутся с необходимостью решительно отреагировать на любое нападение Индии, рискуя эскалацией. Исламабад при этом имеет тесные связи с Пекином — в частности, китайский проект «Один пояс, один путь» проходит через управляемый Пакистаном Кашмир.

Сторонам не хватает надежных посредников. Хотя госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе призвал обе стороны к деэскалации, дипломаты считают, что Америка не контактирует со сторонами так же интенсивно, как в 2019 году.

Возникшие несколько лет назад надежды международного сообщества на то, что США и Китай могли бы вместе играть более конструктивную дипломатическую роль в Южной Азии, не оправдались. Возможно, Нью-Дели и Исламабаду в значительной степени удастся урегулировать нынешний конфликт, не позволив ему выйти из-под контроля. Дипломаты видят за воинственной публичной риторикой некоторые признаки желания сделать это. Но цена любого просчета может быть катастрофической.