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Министр иностранных дел Индии заявил, что мир должен проявить «нулевую терпимость к терроризму»
Субрахманьям Джайшанкар
Субрахманьям Джайшанкар

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар впервые публично прокомментировал нападение Нью-Дели на Пакистан.

«Мир должен проявить нулевую терпимость к терроризму», — написал Джайшанкар в сообщении на своем официальном аккаунте X.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

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