Министр иностранных дел Индии заявил, что мир должен проявить «нулевую терпимость к терроризму»
- Азия и мир, политика
- 10:25, 07 мая 2025
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- Обновлено: 10:26, 07 мая 2025
Субрахманьям Джайшанкар
CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар впервые публично прокомментировал нападение Нью-Дели на Пакистан.
«Мир должен проявить нулевую терпимость к терроризму», — написал Джайшанкар в сообщении на своем официальном аккаунте X.
Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.
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