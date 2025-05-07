Министр иностранных дел Индии заявил, что мир должен проявить «нулевую терпимость к терроризму»

Субрахманьям Джайшанкар

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар впервые публично прокомментировал нападение Нью-Дели на Пакистан.

«Мир должен проявить нулевую терпимость к терроризму», — написал Джайшанкар в сообщении на своем официальном аккаунте X.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.