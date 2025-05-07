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Пакистан готов воздерживаться от эскалации, если Индия прекратит агрессию, - глава Минобороны Пакистана
Хаваджа Асиф
Хаваджа Асиф

CentralAsia (CA) -  Пакистан не пойдет на эскалацию конфликта при отступлении Индии. Об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью Bloomberg TV.

Министра спросили, как далеко готов зайти Пакистан. По словам Асифа, последние две недели Исламабад повторял, что «никогда не предпринимал ничего враждебного по отношению к Индии». 

«Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно снимем эту напряженность», – ответил пакистанский министр.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

 

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