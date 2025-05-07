Пакистан сообщил о 26 погибших и 46 раненых, Индия — о 10 погибших и 48 раненых

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщает Reuters и Bloomberg со ссылкой пресс-секретаря вооруженных сил Пакистана.

Он пообещал, что пакистанские власти дадут ответ Индии «в то время, в том месте и теми средствами, которые выберут сами».

Reuters со ссылкой на полицию Индии сообщает, что десять индийцев погибли в результате ударов Пакистана по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, еще 48 пострадали.

О жертвах и пострадавших ранее сообщал только Исламабад — по его информации, к середине ночи из-за ударов погибли восемь человек, еще 35 получили ранения.

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек. Пакистан закрыл воздушное пространство страны на 48 часов и поднял в воздух истребители. По данным пакистанского Минобороны, были сбиты пять самолетов ВВС Индии.