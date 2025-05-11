Бури в Сахаре угрожают будущему солнечной энергетики Европы, - ученые

// Фото Миссии ООН в Даруфуре Песчаная буря нависла над базой ООН в Дарфуре, Судан

CentralAsia (CA) - Новое исследование показывает, как сахарская пыль влияет на производство солнечной энергии в Европе, пишет Европейский союз геонаук.

Сахара ежегодно выбрасывает в атмосферу миллиарды тонн мелкой пыли, и десятки миллионов тонн попадают в европейское небо.

Эти частицы рассеивают и поглощают солнечный свет, снижают освещенность на поверхности и даже могут способствовать образованию облаков - все это снижает производительность фотоэлектрических систем.

По мере того как Европа увеличивает свою зависимость от солнечной энергии для достижения целей в области климата и энергетической безопасности, растущее атмосферное явление усложняет этот путь: сахарская пыль. Новое исследование, представленное на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук (EGU25), показывает, что минеральная пыль, приносимая ветром из Северной Африки, не только снижает выработку электроэнергии фотоэлектрическими установками (ФУ) в Европе, но и затрудняет ее прогнозирование.

В своей презентации на EGU25 «Тень ветра: фотоэлектрическая генерация в условиях пыльного неба Европы» доктор Дьёрдь Варга и его коллеги из венгерских и европейских институтов показывают, как запылённое небо нарушает работу фотоэлектрических установок и ставит под сомнение существующие модели прогнозирования. Их работа, основанная на полевых данных, полученных в период с 2019 по 2023 год, охватывает как Центральную Европу (Венгрия), так и Южную Европу (Португалия, Испания, Франция, Италия и Греция).

Исследователи обнаружили, что обычные инструменты прогнозирования, использующие статические аэрозольные климатологии, часто не соответствуют действительности во время таких событий.

Вместо этого команда рекомендует интегрировать в модели прогнозирования данные о пылевой нагрузке и связи аэрозоль-облако в режиме близком к реальному времени.

Это позволит более надежно планировать использование солнечной энергии и лучше подготовиться к изменчивости, вызванной атмосферной пылью.

«Растет потребность в динамических методах прогнозирования, учитывающих как метеорологические, так и минералогические факторы.

Без них риск неэффективной работы и нестабильности сети будет только расти по мере того, как солнечная энергия будет занимать все большее место в нашем энергобалансе», - говорит Варга.

Помимо атмосферных эффектов, команда также указывает на долгосрочное воздействие пыли на физическую инфраструктуру солнечных панелей, включая загрязнение и эрозию - факторы, которые могут еще больше снизить эффективность и увеличить затраты на обслуживание.