Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии

Фридрих Мерц (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

CentralAsia (CA) - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца канцлером страны. Во вторник Мерц был избран на эту должность парламентом только со второй попытки.

Во дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу верительную грамоту о назначении канцлером. «С небольшой задержкой, но искренне поздравляю вас с избранием. Желаю вам всего наилучшего в будущем»,— сказал президент, обращаясь к новому канцлеру ФРГ.

Во время первого тура избрания канцлера в Бундестаге Фридрих Мерц не набрал нужных 316 голосов, притом что правящая коалиция в составе социал-демократов и ХДС/ХСС занимает 328 мест в парламенте. Заручиться необходимой поддержкой депутатов политик смог со второй попытки: спустя несколько часов был организован второй тур.

Фридрих Мерц, в 2000-м прервавший политическую деятельность, несколько лет занимался бизнесом, а в 2021 году был избран в Бундестаг, после чего возглавил ХДС. Блок партии с ХСС победил на досрочных парламентских выборах, прошедших в феврале. Традиционно канцлером Германии становится лидер победившей политической силы.