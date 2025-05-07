Индия объяснила операцию против Пакистана

CentralAsia (CA) - МИД Индии на брифинге в среду заявил, что ее военные удары по Пакистану были направлены на объекты «террористической инфраструктуры» «Лашкар-и-Тайиба» после того, как Пакистан не предпринял никаких действий против базирующихся на его территории группировок, стоящих за резней туристов в контролируемом Индией Кашмире в прошлом месяце, сообщает CNN.

Операция, получившая название «Операция Синдур», длилась 25 минут с 1:05 до 1:30 ночи по местному времени, сообщила на пресс-конференции полковник София Куреши.

Эти удары стали самыми дальними ударами Индии по территории Пакистана со времени войны 1971 года.

На брифинге чиновники продемонстрировали кадры, как они утверждают, ударов по целям в Пакистане. Они показали карту, на которой отмечено местонахождение, по их словам, нескольких тренировочных лагерей «Лашкар-и-Тайиба» и «Джайш-и-Мухаммед» (JeM) в контролируемом Пакистаном Кашмире и в пакистанской провинции Пенджаб.

Замглавы индийского МИД Викрам Мисри вновь обвинил Пакистан в апрельском нападении на мирных жителей в управляемом Индией Кашмире и обвинил Исламабад в поддержке «терроризма» в спорном регионе.

«Несмотря на то, что с момента атак прошло две недели, Пакистан не предпринял никаких очевидных шагов по принятию мер против террористической инфраструктуры на своей территории или на территории, находящейся под его контролем», — заявил Мисри.

Мисри отметил, что целью атаки было разжигание межобщинной розни в Джамму и Кашмире и других частях Индии. К моменту, когда Нью-Дели начал операцию «Синдур» в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, заявил он.

По словам замглавы МИД, цели были выбраны на основе «разведывательных данных».

Куреши заявил, что в ходе операции не было нанесено ударов по военным объектам, и сообщений о жертвах среди гражданского населения в Пакистане не поступало.