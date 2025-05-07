МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест после ударов

CentralAsia (CA) - МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.

«Временный поверенный в делах Индии был вызван сегодня в Министерство иностранных дел, чтобы получить решительный протест Пакистана по поводу неспровоцированных индийских ударов по нескольким местам в Пакистане и Азад Джамму и Кашмире», — сообщается в пресс-релизе.

Там отметили, что «акт агрессии Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана».

«Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения.

Пакистан решительно отверг необоснованные оправдания Индии ее враждебного поведения. Индийская сторона была предупреждена, что такое безрассудное поведение представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности», — говорится в заявлении.