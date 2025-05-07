Верховный суд США разрешил администрации Трампа ввести запрет на службу трансгендерных людей в армии

CentralAsia (CA) - Верховный суд США 6 мая разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести в действие запрет на службу трансгендерных людей в армии, сообщает Reuters, ссылаясь на решение суда.

Суд удовлетворил ходатайство министерства юстиции, которое просило отменить решение федерального судьи, заблокировавшего исполнение указа Трампа о запрете трансгендерным людям проходить военную службу.

Дональд Трамп в январе подписал указ, поручив пересмотреть политику в отношении трансгендерных людей в армии. В указе говорилось, что выражение «гендерной идентичности», отличной от биологического пола при рождении, вредит боеготовности армии, пишет Associated Press. После выхода указа Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приказал выявить трансгендерных людей среди военных, чтобы уволить их из армии.