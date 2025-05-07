Совбез Пакистана разрешил армии «свободу действий» для ответного удара по Индии

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Пакистана уполномочены предпринять ответные действия из-за агрессии Индии, такое решение принял Совет национальной безопасности (СНБ) Пакистана, передает Samaa.

В резиденции премьер-министра Пакистана 7 мая состоялось экстренное заседание СНБ. Совет уполномочил Вооруженные силы страны предпринять ответные действия, заявив о праве страны на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

«Пакистан оставляет за собой право реагировать в то время, в том месте и тем способом, которые он выберет сам», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Samaa пишет, что армия получила от высшего военного руководства «свободу действий» для нанесения ответного удара по Индии. Один из участников заседания СНБ, чьи слова приводит канал, пообещал, что «на один [индийский] удар будет два [пакистанских]».

В СНБ подчеркнули, что Пакистан желает мира в регионе, но не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и национального достоинства.

Совет также потребовал от международного сообщества немедленно обратить внимание на действия Индии. Эскалация представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности, предупредили в СНБ. Для ратификации решений Совета национальной безопасности и информирования министров о ситуации было созвано заседание правительства.

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии нанесли серию авиаударов по пакистанской провинции Пенджаб и подконтрольных Пакистану частям Кашмира. Операция под названием «Синдур» стала ответом на теракт 22 апреля в городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек, преимущественно туристы.