Началось объявленное Путиным перемирие с Украиной к 80-летию Победы
- Азия и мир, политика
- 8:50, 08 мая 2025
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|Предыстория: Зеленский предложил продлить перемирие на 30 дней
CentralAsia (CA) - Началось ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие с Украиной в дни празднования 80-летия дня Победы.
Прекращение огня будет длиться с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение. В Киеве заявили, что прекращение огня на три дня бессмысленно и потребовали приостановить боевые действия на 30 дней.
Ранее Путин, также объявлял перемирие длительностью в 30 часов на Пасху (20 апреля).
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