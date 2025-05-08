Началось объявленное Путиным перемирие с Украиной к 80-летию Победы

CentralAsia (CA) - Началось ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие с Украиной в дни празднования 80-летия дня Победы.

Прекращение огня будет длиться с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение. В Киеве заявили, что прекращение огня на три дня бессмысленно и потребовали приостановить боевые действия на 30 дней.

Ранее Путин, также объявлял перемирие длительностью в 30 часов на Пасху (20 апреля).