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Началось объявленное Путиным перемирие с Украиной к 80-летию Победы
Предыстория: Зеленский предложил продлить перемирие на 30 дней

CentralAsia (CA) -  Началось ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие с Украиной в дни празднования 80-летия дня Победы. 

Прекращение огня будет длиться с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение. В Киеве заявили, что прекращение огня на три дня бессмысленно и потребовали приостановить боевые действия на 30 дней.

Ранее Путин, также объявлял перемирие длительностью в 30 часов на Пасху (20 апреля). 

 

 

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