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Власти Пакистана заявили об открытии воздушного пространства
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Управление аэропортов Пакистана заявило, воздушное пространство над страной открыто и полностью безопасно для гражданской авиации. Все аэропорты вернулись к работе. Заявление ведомства цитирует телеканал Samaa TV.

Ранее полеты над Пакистаном приостанавливали на 48 часов из-за начала операции «Синдур» со стороны Индии.

В ведомстве рекомендовали пассажирам уточнять расписание рейсов у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт, говорится в сообщении Saama TV.

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