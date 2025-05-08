Власти Пакистана заявили об открытии воздушного пространства

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CentralAsia (CA) - Управление аэропортов Пакистана заявило, воздушное пространство над страной открыто и полностью безопасно для гражданской авиации. Все аэропорты вернулись к работе. Заявление ведомства цитирует телеканал Samaa TV.

Ранее полеты над Пакистаном приостанавливали на 48 часов из-за начала операции «Синдур» со стороны Индии.

В ведомстве рекомендовали пассажирам уточнять расписание рейсов у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт, говорится в сообщении Saama TV.