Трамп: Россия сыграла большую роль, но Вторую мировую войну выиграли США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла в Китае заявил, что Соединенные Штаты были «доминирующей силой» в победе над фашизмом во Второй мировой войне.

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас»,— сказал американский лидер.

Трамп ранее подписал прокламацию, объявив 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал американцев почтить память более 250 тыс. американских солдат, погибших в борьбе с нацистским режимом. По его словам, без жертв американских солдат исход войны мог бы быть иным.

Президент США раньше уже приписывал победу во Второй мировой войне Соединенным Штатам. 2 мая он написал в своей соцсети Truth Social, что США сделали «несравнимо больше» для победы в обеих мировых войнах.