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Путин встретился с Кадыровым. Ранее глава Чечни просил об отставке
Предыстория: Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Встреча прошла после заявлений Кадырова о том, что он просит об отставке. По тексту, опубликованному Кремлем, на встрече не было речи об отставке.

«Я попросил вас зайти, имея в виду, что вы принимаете участие в протокольных мероприятиях, во встречах с нашими иностранными гостями. Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике. Как дела, Рамзан Ахматович?» — поинтересовался Путин.

Глава Чечни доложил президенту об экономических успехах региона, снижении безработицы. Путин и Кадыров обсудили военные действия в Украине: с ее начала в зону отправились 55,5 тысячи бойцов, включая 21,6 тысячи добровольцев.

«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — обратился Путин к Кадырову.

6 мая Кадыров заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. Однако, по его словам, такое решение может принять только президент России. 7 мая, перед встречей, он подтвердил специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что поднимет во время разговора с главой государства вопрос о возможной отставке.

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