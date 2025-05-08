Фото — Кто из мировых лидеров уже прибыл в Москву на День Победы

CentralAsia (CA) - В Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начали собираться мировые лидеры.

Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит не примут участие в параде. Первый из них не приедет из-за «внутренней повестки» в своей республики, второй заболел ковидом. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.

Кто уже прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 6 мая прибыл в Москву в рамках официального визита по случаю празднования Дня Победы.

Президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес прибыл в Москву

7 мая в Россию для участия в торжествах на День Победы прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву

Следом в столице приземлился самолет, на борту которого был президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В тот же день в российскую столицу прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в аэропорту Внуково-2 в Москве

Кроме того, в числе прибывших премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко,премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн

Президент Сербии Александар Вучич также добрался до российской столицы, несмотря на заминку в дороге. По пути самолет Вучича совершил посадку в Баку. По одной из версий, это было вызвано необходимостью дозаправки, по другой — вопросами безопасности из-за работы систем ПВО.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву

Для участия в мероприятиях ко Дню Победы в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин.

Следом прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Также на парад Победы в Москву прилетел президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого в аэро

Президент Эфиопии Тайе Ацке Селассие 8 мая прилетел в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ.

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