Фото — Кто из мировых лидеров уже прибыл в Москву на День Победы

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- 11:31, 08 мая 2025
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- Обновлено: 11:32, 08 мая 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начали собираться мировые лидеры.
Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит не примут участие в параде. Первый из них не приедет из-за «внутренней повестки» в своей республики, второй заболел ковидом. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.
Кто уже прибыл в Москву
Президент Кубы Мигель Диас-Канель 6 мая прибыл в Москву в рамках официального визита по случаю празднования Дня Победы.
7 мая в Россию для участия в торжествах на День Победы прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Следом в столице приземлился самолет, на борту которого был президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В тот же день в российскую столицу прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Кроме того, в числе прибывших премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Президент Сербии Александар Вучич также добрался до российской столицы, несмотря на заминку в дороге. По пути самолет Вучича совершил посадку в Баку. По одной из версий, это было вызвано необходимостью дозаправки, по другой — вопросами безопасности из-за работы систем ПВО.
Для участия в мероприятиях ко Дню Победы в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин.
Следом прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Также на парад Победы в Москву прилетел президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
Президент Эфиопии Тайе Ацке Селассие 8 мая прилетел в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ.
(Обновляется)