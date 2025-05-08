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Узбекистан призвал Индию и Пакистан к сдержанности и дипломатическому диалогу

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, связанной с ростом напряжённости между Индией и Пакистаном, заявило в среду Министерство иностранных дел.

«Призываем обе стороны проявлять сдержанность, действовать в интересах мира и стабильности, отдавать приоритет дипломатическому диалогу для предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки», — говорится в заявлении.

«Узбекистан готов поддержать любые международные или региональные усилия, направленные на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации», — подчёркивается в заявлении.

В ночь на 7 мая Индия нанесла серию ракетных ударов по объектам в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Это произошло спустя две недели после нападения на туристов в городе Пахалгаме в контролируемой Индией части Кашмира. Пакистан в ответ открыл артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире и сообщил, что сбил индийские военные самолёты. Известно о десятках погибших и раненых.

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