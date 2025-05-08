Лукашенко в честь Дня Победы помиловал 42 осуждённых за экстремизм

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности. Такое решение он принял в преддверии 80-летия Победы.

«Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое — многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста»,— сказано в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

В преддверии 80-летия Победы Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, который предполагает освобождение почти 8 тыс. заключенных. Мера не распространится на особо тяжкие преступления.

В январе президент Беларуси помиловал 20 осужденных по экстремистским статьям. Свое решение Лукашенко объяснил «принципами гуманизма».