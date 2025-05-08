Сравнение: Кыргызстан — лидер по числу майских выходных среди стран Центральной Азии и России

CentralAsia (KG) - В этом году кыргызстанцы на майских праздниках отдыхают с 1 по 11 мая включительно.

В эти дни не работают государственные учреждения и организации.

В ГУ «Кызмат» сообщали, что центры обслуживания населения с 1 по 11 мая не будут работать.

В Минздраве КР сообщали, что с 1 по 9 мая в государственных и муниципальных больницах Кыргызстана будут работать дежурные врачи.

Часть коммерческих банков также не работает в эти дни, определенные филиалы другой части работают.

Сentral Asia News подготовил календарь майских праздничных выходных в странах Центральной Азии и России.

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