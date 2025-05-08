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CNN: Воздушный бой Пакистана и Индии с участием 125 истребителей стал одним из самых масштабных в истории

CentralAsia (CA) -  В воздушном бою между Пакистаном и Индией участвовали 125 истребителей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности. По его словам, это было одно из самых масштабных и протяженных противостояний в новейшей истории авиации.

Ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства, уточнил собеседник CNN. По его оценке, обмен авиаударами иногда превышал расстояние в 160 км. По данным Минобороны Пакистана, в результате было сбито пять индийских истребителей. Индийские власти эту информацию не подтверждали.

Отказ от полетов в воздушное пространство противника источник объяснил конфликтом в 2019 году. Тогда пилота индийских ВВС сбили на территории Пакистана. Перед возвращением в Индию его показали по местному телевидению. На этот раз Нью-Дели и Исламабад не хотели пережить такое «унижение», заключил собеседник.

В ночь на 7 мая армия Индии начала военно-воздушную операцию «Синдур». Это стало ответной мерой на теракт в штате Джамму и Кашмир 22 апреля, в причастности к которому Индия обвинила Пакистан. Индийская сторона заверила, что объекты военной инфраструктуры Пакистана в ходе операции затронуты не были. Целью авиаударов, как утверждается, были лагеря террористов, включая «Марказ Тайба», где находилась штаб-квартира группировки «Лашкар-и-Тайба»

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