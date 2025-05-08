В Ватикане избрали нового папу римского
CentralAsia (KZ) - В Ватикане 8 мая избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом свидетельствует белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы и звон колоколов, сообщает BBC.
Имя нового папы пока неизвестно. Ожидается, что скоро новый понтифик появится в центральном окне базилики Святого Петра.
Избрание нового главы Римско-католической церкви произошло в результате четвертого раунда голосования. В среду вечером и в четверг утром было проведено два раунда голосования.
Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.
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