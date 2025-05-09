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Новым папой Римским избран американец Роберт Прево

CentralAsia (CA) -  Американский кардинал Роберт Прево стал новым главой Римской католической церкви.

Он принял имя Лев XIV. Роберт Прево — первый в истории понтифик из США. Он был избран на конклаве в Сикстинской капелле, который начался вечером 7 мая и завершился вечером 8 мая.

«У нас есть Папа — его превосходительство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV»,— объявил с балкона фасада Собора Святого Петра кардинал-протодьякон Доменик Мамберти. Свое первое обращение к верующим Лев XIV начал со слов о мире, следует из трансляции Vatican News.

Роберту Прево 69 лет. Родился в Чикаго. Обучение начал в семинарии Августинского ордена. В 1977 году присоединился к ордену. Долгое время был миссионером в Южной Америке. Бакалавр математических наук и магистр богословия. В 2023 году был возведен в сан кардинала и занял пост главы офиса Ватикана по назначению епископов. Считается сторонником реформ папы Франциска.

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