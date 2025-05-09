Трамп созвонился с Зеленским. Президент Украины заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Зеленский заявил, что готов к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», а также к переговорам в «любом формате», однако только после того, как Россия покажет «серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня».

По его словам, Трамп «подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня».

Зеленский считает, что США могут сделать так, что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

«Нужно, чтобы россияне поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Само прекращение огня, продолжительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад», - заявил Зеленский.

С полуночи 8 мая действует объявленное Россией перемирие, которое продлится до полуночи 11 мая. Москва призвала Киев соблюдать его, пообещав в противном случае дать «эффективный ответ». Зеленский отверг инициативу и предложил ввести 30-дневное прекращение огня, пояснив, что «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».