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Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых

CentralAsia (CA) -  Парламент Украины ратифицировал соглашение с США о полезных ископаемых. «За» проголосовали 338 депутатов. Голосов «против» и воздержавшихся не было, но девять депутатов в голосовании не участвовали.

Депутаты ратифицировали непосредственно межправительственное соглашение между Украиной и США.

Есть еще два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позже, но их парламент ратифицировать не должен, пишет «РБК-Украина».

Соглашение предусматривает создание «американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», который предоставит инвесторам из США первоочередной доступ к освоению украинских природных ресурсов — и право на получение дохода с их экспорта.

Соглашение о приоритетном доступе американских компаний к украинским месторождениям обсуждалось несколько месяцев. Планировалось, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение в феврале 2025-го в Вашингтоне. Однако после перепалки в Белом доме украинская делегация покинула США, так и не подписав документ.

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