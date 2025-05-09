Путин провел в Кремле торжественный обед для глав государств, прибывших на празднование Дня Победы

CentralAsia (CA) - В Кремле 8 мая прошел праздничный обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Владимир Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей.

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На мероприятии присутствовали главы делегаций более 20 стран. В частности, президенты Абхазии Бадра Гунба, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Беларуси Александр Лукашенко, Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, лидер Китая Си Цзиньпин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие.

На торжественном обеде главы делегаций могли попробовать блюда традиционной русской и зарубежной кухонь. Фотографию меню опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Гостям предложили салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной или уху по-карельски и пельмени с осетриной и щучьей икрой. На выбор также были филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей. Из десертов — яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки. Вино — крымское и кубанское.