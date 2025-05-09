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Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп призвал 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, пригрозив дополнительными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их партнеров в случае нарушения перемирия. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются... Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых договоренностей»,— написал президент США после телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В феврале Дональд Трамп продлил действие всех санкций против России, введенных с 2014 года, еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта в Украине.

В апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что в команде президента США прорабатываются сценарии ужесточения санкций против РФ.

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