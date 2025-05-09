МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу обострения ситуации между Индией и Пакистаном

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением по поводу обострения конфликта между Индией и Пакистаном.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан. Призываем все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации», – говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном началось 22 апреля после теракта в Кашмире. Ночью 7 мая Индия и Пакистан обменялись ударами через линию контроля между индийским и пакистанским Кашмиром после того, как Индия начала операцию "Синдур". В пакистанском городе Лахор утром 8 мая прогремел взрыв.
Авиакомпания Air Astana изменила расписание рейсов в Индии и обратно из-за закрытия воздушного пространства между Индией и Пакистаном.