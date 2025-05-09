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В Москве начался парад Победы

CentralAsia (CA) -  На Красной площади в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На параде вместе с президентом Владимиром Путиным присутствуют лидеры более 20 иностранных государств.

Парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов.

В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих.

На параде можно будет увидеть как новейшие разработки, так и классические образцы военной техники. В частности, танк Т-34, бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М», системы ПВО С-400, стратегические ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, на параде могут быть представлены трофейные образцы западной техники, пишет «КоммерсантЪ».

По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

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