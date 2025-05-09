Путин: Россия чтит День Победы и не допустит искажения истории

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выступил на открытии парада на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал, что в России день Победы отмечают как главный праздник.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей»,— заявил глава государства. Россия останется несокрушимой преградой для поборников нацизма, русофобии и антисемитизма, добавил Путин.

Президент отдельно отметил «подвиг» участников военных действий в Украине. «Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу»,— сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, страна всегда будет помнить подвиг военнослужащих, погибших за победу над нацизмом. «Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости»,— подчеркнул президент.

Путин отметил вклад всех республик СССР, особенно Средней Азии и Закавказья, откуда шли эшелоны с грузами для фронта. «Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом»,— отметил глава государства.

Полный разгром нацизма, убежден Владимир Путин, стал возможен из-за общих усилий многих стран. Россия высоко ценит вклад союзнических армий, участников Сопротивления и народа Китая. РФ не забудет и открытие второго фронта в Европе, который приблизил победу, заключил глава государства.