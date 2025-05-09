Путин с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

CentralAsia (CA) - По завершении парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин вместе с главами государств, прибывшими в Москву на празднование 80-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

На церемонии присутствовали лидеры и представители КНР, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы, Египта, Монголии и других стран. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания.