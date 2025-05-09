Путин с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- Азия и мир, общество
- 14:51, 09 мая 2025
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CentralAsia (CA) - По завершении парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин вместе с главами государств, прибывшими в Москву на празднование 80-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
На церемонии присутствовали лидеры и представители КНР, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы, Египта, Монголии и других стран. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания.
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