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Путин с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

CentralAsia (CA) -  По завершении парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин вместе с главами государств, прибывшими в Москву на празднование 80-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

На церемонии присутствовали лидеры и представители КНР, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы, Египта, Монголии и других стран. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания.

 

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