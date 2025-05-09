Путин пообщался с военными КНДР после парада Победы

CentralAsia (CA) - После окончания парада Победы российский президент Владимир Путин подошел к присутствовавшим на Красной площади военнослужащим из КНДР.

Глава государства поздравил северокорейских военных с Днем Победы. Путин передал всем военнослужащим Корейской народной армии наилучшие пожелания.

26 апреля Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции в Курской области.

На Красной площади прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.