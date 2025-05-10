Пакистан начал военную операцию против Индии

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CentralAsia (CA) - Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» — «Прочная стена». Ее назвали ответом на «продолжающиеся провокации» со стороны Индии. Об этом сообщают «Аль-Джазира», SAMAA, пакистанский телеканал Geo TV и другие СМИ.

Geo TV со ссылкой на источники сообщает, что пакистанская армия нанесла удары по нескольким индийским военным объектам. Пострадали авиабазы Удхампур и Патханкот. Кроме того, телеканал сообщил об уничтожении склада сверхзвуковых противокорабельных ракет «БраМос». Также источники телеканала утверждают, что в результате кибератаки Пакистан вывел из строя «70% электросети Индии».

В ответ Индия выпустила ракеты по трем авиабазам — одна из них находится недалеко от столицы Пакистана, сообщил представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри. «Индия с помощью своих самолетов запустила ракеты класса «воздух-земля»... Целями стали Нур-Хан, Мюрид и Шоркот»,— сказал он (цитата по Reuters). Некоторые из них были перехвачены силами ПВО, добавил генерал.

The Times of India сообщает, что Пакистан также начал новую волну атак беспилотников, которые нацелены на 26 районов Индии — от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе страны.