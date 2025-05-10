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Великобритания ввела санкции против 100 нефтяных танкеров из России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него добавлена российская страховая компания «Согласие» и 101 танкер за связи с РФ. Это следует из документа британского Минфина.

Под ограничения также попала гонконгская BX Energy, занимающаяся созданием аккумуляторов, и независимая торговая компания Nord Axis Ltd. Утверждается, что они участвовали в торговле российскими углеводородами. Санкции также введены против норвежской Romarine AS, предоставляющей услуги по обслуживанию судов. В пресс-релизе говорится, что все эти компании получали выгоду за оказание поддержки российскому правительству.

В список также попали пять граждан Азербайджана. Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб руководят компанией Coral Energy Group (прежняя 2Rivers Group) и якобы связаны с российским «теневым флотом». Таким власти ЕС и США считают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью.

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