ЕК выделила Украине €1 млрд из доходов от замороженных активов РФ

CentralAsia (CA) - Европейская комиссия объявила в четверг, 8 мая, о выделении Украине четвертого транша кредита макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

«ЕС продолжает поддерживать Украину в политическом, финансовом, экономическом и военном плане»,— сообщил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

В рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на общую сумму €45 млрд Украине ранее в 2025 году были предоставлены €6 млрд. Еще €12,1 млрд планируется выделить до конца года.

Еврокомиссар пояснил, что указанные кредиты «должны быть погашены за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов» на территории ЕС.