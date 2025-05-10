Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши приехали в Киев

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск утром 10 мая приехали с визитом в Киев, сообщает «РБК-Украина»,

На вокзале их встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров «коалиции решительных». Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины», — заявил Сибига.

Комментируя приезд лидеров Франции, Польши, Великобритании и Германии, Ермак заявил, что «нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня».

9 мая Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что США и европейские страны завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа от него они введут новые санкции против России.