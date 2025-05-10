Песков назвал условие заключения 30-дневного перемирия с Украиной

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада.

«Украина будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас»,— сказал Песков в интервью ABC News. Он добавил, что во время прекращения огня Украина может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить новые войска на линию фронта.

Представитель Кремля подчеркнул, что США и европейские страны поставляют новые партии оружия в Украину каждый день. По мнению Дмитрия Пескова, украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров, в то время как президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта.

В конце апреля Владимир Путин выступил за то, чтобы возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сообщил, что власти страны готовы начать диалог с Москвой только при условии прекращения огня по меньшей мере на 30 суток. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва поддержала идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, однако для Кремля важно не повторить прежних ошибок, когда Украина нарушала достигнутые договоренности.