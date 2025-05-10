Пакистан не рассматривает возможность применения ядерного оружия, - министр обороны Пакистана

Хаваджа Мухаммад Асиф

CentralAsia (CA) - Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна сейчас не рассматривает возможность использования своего ядерного арсенала. Индия и Пакистан ядерные державы.

«Это не ограничится только регионом, разрушения могут стать гораздо более масштабными»,— приводит слова Асифа пакистанское издание Dawn. Он подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия пострадают не только стороны конфликта, но и наблюдатели. У Пакистана становится меньше возможных вариантов в дальнейшем развитии конфликта из-за «ситуации, которую создала Индия», заявил глава Минобороны.

Асиф опроверг распространившуюся в СМИ информацию, что утром 10 мая власти страны созвали заседание Национального командования, которое отвечает за вопросы по использованию ядерного оружия Пакистана. Министр иностранных дел страны Мухаммад Исхак Дар заявил, что Пакистан прекратит боевые действия, если их остановит Индия.

Утром 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. В правительстве Пакистана объяснили начало военной операции необходимостью защитить суверенитет страны и ее «угнетенных граждан». Согласно заявлению индийской полиции, вечером 9 мая и в ночь на 10 мая в городе Джамму в результате атак погибло пять человек. Армия Индии утверждает, что Пакистан перебрасывает войска на передовые позиции.