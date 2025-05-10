Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом в Киеве. Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня с понедельника

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск созвонились с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Также он отметил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника, 11 мая.

«После встречи коалиции желающих в Киеве все пять лидеров - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер - провели конструктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по мирным усилиям.

Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», - написал Сибига.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев сегодня, 10 мая. Накануне визита главы государств заявили, что усилят санкционное давление на Россию, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Вчера, 9 мая, Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада.