Пакистан и Индия договорились о немедленном прекращении огня

CentralAsia (CA) - Пакистан и Индия договорились о полном и немедленном прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полной и немедленном прекращении огня», — написал Трамп.

Он поздравил обе страны с тем, что они «проявили здравый смысл».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсон в последние 48 часов общались с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана согласились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — сообщил Рубио.

Информацию о прекращении огня подтвердил вице-премьер Пакистана Исхак Дар на своей страничке X.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не ставя под угрозу свой суверенитет и территориальную целостность», — написал он.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» 10 мая с 17:00 по восточному времени.

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Военные Пакистана в ответ нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии. После этого стороны продолжили обмен ударами.