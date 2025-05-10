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Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией

CentralAsia (CA) -  Управление аэропортов Пакистана сообщило, что воздушное пространство страны вновь открыто для всех типов рейсов. Все аэропорты возобновили работу. 

«Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме»,— говорится в сообщении Управления аэропортов Пакистана в Facebook.

Пакистан неоднократно закрывал воздушное пространство на фоне обострения отношений с Индией. В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Армия страны обстреляла военные объекты и использовала беспилотники. Индия в ответ запустила ракеты.

После переговоров с США, как заявлял Дональд Трамп, Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня. Исламабад и Нью-Дели подтвердили это. МИД Индии уточнял, что прекращение огня началось в 17:00 (по восточному времени) 10 мая.

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