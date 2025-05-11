В Алматы вечером ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
- Кыргызстан, общество
- 12:30, 11 мая 2025
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CentralAsia (KG) - В субботу вечером в Алматы ощущалось землетрясение. Его эпицентр находится примерно в 41 км от города на территории Кыргызстана, следует из данных европейской сейсмологической службы.
В эпицентре, по предварительным данным, магнитуда составила 3,6.
По данным сети сейсмостанций МЧС Казахстана, в Алматы ощутимость землетрясения составила 2 балла, такую же силу толчков почувствовали жители Каскелена и села Каргалы.
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