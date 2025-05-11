Макрон назвал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной «первым, но недостаточным шагом»

CentralAsia (CA) - Предложение российского президента Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является «первым шагом, но этого недостаточно», считает французский лидер Эмманюэль Макрон, передает AFP

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал он журналистам на пути из Киева. По мнению Макрона, российская сторона «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Макрон накануне заявил, что готов помочь с началом прямых переговоров. Он посетил украинскую столицу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском. Лидеры участвовали во встрече «коалиции желающих» — группы государств, выразивших намерение продолжать военную помощь украинской стороне. После саммита они выпустили совместное заявление с призывом к 30-дневному прекращению огня начиная с 12 мая. Ранее идею о месячном перемирии поддержали и в США.

В ночь на 11 мая Путин на пресс-конференции заявил, что предлагает Украине в следующий четверг, 15 мая, «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле.