Макрон назвал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной «первым, но недостаточным шагом»

- Азия и мир, политика
- 14:02, 11 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Предложение российского президента Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является «первым шагом, но этого недостаточно», считает французский лидер Эмманюэль Макрон, передает AFP
«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал он журналистам на пути из Киева. По мнению Макрона, российская сторона «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».
Макрон накануне заявил, что готов помочь с началом прямых переговоров. Он посетил украинскую столицу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском. Лидеры участвовали во встрече «коалиции желающих» — группы государств, выразивших намерение продолжать военную помощь украинской стороне. После саммита они выпустили совместное заявление с призывом к 30-дневному прекращению огня начиная с 12 мая. Ранее идею о месячном перемирии поддержали и в США.
В ночь на 11 мая Путин на пресс-конференции заявил, что предлагает Украине в следующий четверг, 15 мая, «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле.