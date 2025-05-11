Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры без всяких предварительных условий.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – написал Зеленский в Telegram-канале.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев согласится на переговоры после того, как будет установлено перемирие: «Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное».

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня.