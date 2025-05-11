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Минобороны России заявило о 14 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны России зафиксировало 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Перемирие, объявленное Россией в честь празднования 80-й годовщины Победы, длилось с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

По данным ведомства, около 4 тыс. обстрелов со стороны ВСУ было совершено из ствольной артиллерии, танков и минометов. Кроме того, украинская армия осуществила почти 10 тыс. ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

Согласно сообщению Минобороны, армия России соблюдала режим прекращения огня и оставалась на ранее занятых рубежах и позициях. При этом российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения ВСУ. «С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции»,— говорится в заявлении военного ведомства.

За сутки силы ПВО России сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM и 143 БПЛА ВСУ, из них восемь — вне зоны военных действий.

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