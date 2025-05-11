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ВСУ заявили, что в ночь на воскресенье Россия атаковала 108 дронами, 101 из них сбит или не достиг цели
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на воскресенье российские военные атаковали Украину 108 дронами, при этом 60 из них были сбиты, а еще 41 дрон-имитатор (такие БПЛА призваны перегрузить системы ПВО) «локационно потерян», то есть исчез с экранов радаров без негативных последствий.

По данным Воздушных сил, дроны запускались с разных направлений, в том числе со стороны Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с Запорожской области и Крыма. В результате удара пострадала Сумская область, пишут ВСУ.

В ночь на воскресенье истек срок объявленного Россией трехдневного перемирия по случаю празднования 9 мая. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня.

 

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