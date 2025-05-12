Трамп призвал Украину к немедленным переговорам с РФ. Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского «немедленно» согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдёт на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, что не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Соберитесь сейчас!!!» – пишет Дональд Трамп.

Владимир Зеленский после призыва Трампа «немедленно» начать переговоры с главой РФ заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле.

«Мы ждём с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», – написал президент в своём телеграм-канале.

Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил в Кремле с речью, в которой предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Предложение о переговорах Путин сделал вскоре после того, как власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. О таком решении было объявлено после визита в Киев Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

После выступления Путина Владимир Зеленский заявил, что «Украина готова встречаться», но лишь после того, как Россия согласится на 30-дневное перемирие. Схожие заявления сделали и европейские союзники Украины.