Катар может передать Трампу «летающий дворец» на базе Boeing 747, - ABC

CentralAsia (CA) - Белый дом ведет переговоры с королевской семьей Катара о возможной передаче США роскошного лайнера Boeing 747 для использования в качестве президентского борта Air Force One, сообщает ABC.

Катар отрицает, что это будет подарком, но говорит, что передача самолета во «временное пользование» обсуждается между двумя странами.

По данным CBS News, самолет будет передан в дар президентской библиотеке Трампа по окончании срока его полномочий.

Эта информация появилась в преддверии визита Дональда Трампа в Катар на этой неделе в рамках его первого зарубежного турне после возвращения в Белый дом.

Али Аль-Ансари, пресс-атташе правительства Катара в США, сообщил, что между Минобороны Катара и Пентагоном ведутся переговоры.

«Этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических служб, и решение пока не принято», — сказал он.

Источники сообщили CBS News, что самолет не будет готов к использованию президентом сразу после передачи, так как его нужно будет переоборудовать и оснастить системами безопасности.

Эта сделка, учитывая потенциальную стоимость самолета (СМИ пишут, что она может доходить до 400 млн долларов без учета затрат на переоборудование) наверняка вызовет вопросы юридического и этического характера.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что «любой подарок, преподнесенный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми законами», а администрация Трампа «стремится к полной прозрачности».

В настоящее время президент США использует два борта Air Force One — это самолеты Boeing 747-200B, оснащенные специальным оборудованием. Они эксплуатируются с начала 1990-х.

Катар может передать более новую модель лайнера Boeing 747-8, который, как пишет ABC News, после модернизации превратился в «летающий дворец».

Корпорация Boeing заключила контракт на поставку Белому дому новых самолетов, но в начале этого года Трамп пожаловался, что производитель отстает от графика. Его администрация вела переговоры о поставке двух самолетов 747-8 еще во время первого срока.

«Нет, я недоволен Boeing. Им требуется много времени, чтобы сделать, знаете, Air Force One, мы отдали этот контракт давным-давно, — говорил Трамп в феврале. — Мы можем купить самолет или получить самолет или что-то еще».

Ранее Катар уже дарил самолеты другим странам, например, Турции в 2018 году.