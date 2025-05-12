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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 21:11 по UTC.

Сообщается, что землетрясение началось в 124 км к юго-западу от городского округа Шигадзе (второй по величине город в Тибете), где проживает около 80 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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