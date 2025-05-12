Рост ВВП Казахстана за январь – апрель составил 6%

CentralAsia (KZ) - По данным министерства национальной экономики, за январь – апрель 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%), рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).

«Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5%, и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%)», - отмечается в сообщении.

В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%.

Вместе с тем поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах, чтобы не допустить удорожания проектов.

В сфере торговли показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной – до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует Туркестанская область – 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область – 44% за счет предприятий, реализующих зерно, семена и корма для животных; Шымкент – 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе – 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности рост составил 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).

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