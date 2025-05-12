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Трамп назвал «публичной и прозрачной» сделку по получению самолета Boeing 747-8 в подарок от Катара
Предыстория: Катар может передать Трампу «летающий дворец» на базе Boeing 747, - ABC

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп назвал «очень публичной и прозрачной» сделку о получении США реактивного самолета Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму. Любой может это сделать! Демократы — лузеры мирового класса!»,— написал Трамп.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация США готовится получить самолет, который называют «летающим дворцом», стоимостью около $400 млн. Сообщалось, что подарок Трамп сможет использовать в качестве своего самолета, пока не покинет свой пост. После этого судно перейдет в фонд президентской библиотеки.

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